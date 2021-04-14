S7 опубликовала график вывозных рейсов из Турции

13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа, сообщает перевозчик.

Рейсы с 15.04 отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска мы вернем полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры, приобретавшие билеты в кассе, смогут получить возврат у своего агента.

Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции компания продолжим выполнение чартерных рейсов из Турции в Россию после 15 апреля.

График вывозных рейсов:

15 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

15 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск

16 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

16 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

17 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

17 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск

18 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

18 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

19 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

20 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

21 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

23 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

23 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

25 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

27 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

28 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

2 мая, S7 3742, Анталия — Москва

4 мая, S7 3746, Даламан — Москва

9 мая, S7 3742, Анталия — Москва

11 мая, S7 3746, Даламан — Москва

16 мая, S7 3742, Анталия — Москва

23 мая, S7 3742, Анталия — Москва

30 мая, S7 3742, Анталия — Москва

До 15 апреля им придет SMS о переоформлении на вывозной рейс. Если рейс есть в этих списках, ничего переоформлять не нужно.