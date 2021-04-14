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S7 опубликовала график вывозных рейсов из Турции

13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа, сообщает перевозчик.

Рейсы с 15.04 отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска мы вернем полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры, приобретавшие билеты в кассе, смогут получить возврат у своего агента.

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Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции компания продолжим выполнение чартерных рейсов из Турции в Россию после 15 апреля.

График вывозных рейсов:

  • 15 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 15 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск
  • 16 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 16 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
  • 17 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 17 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск
  • 18 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 18 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
  • 19 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 20 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
  • 21 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 23 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 23 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
  • 25 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 27 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
  • 28 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
  • 2 мая, S7 3742, Анталия — Москва
  • 4 мая, S7 3746, Даламан — Москва
  • 9 мая, S7 3742, Анталия — Москва
  • 11 мая, S7 3746, Даламан — Москва
  • 16 мая, S7 3742, Анталия — Москва
  • 23 мая, S7 3742, Анталия — Москва
  • 30 мая, S7 3742, Анталия — Москва

До 15 апреля им придет SMS о переоформлении на вывозной рейс. Если рейс есть в этих списках, ничего переоформлять не нужно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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