S7 опубликовала график вывозных рейсов из Турции

13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа, сообщает перевозчик.
Рейсы с 15.04 отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска мы вернем полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры, приобретавшие билеты в кассе, смогут получить возврат у своего агента.
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14 апреля 2021
Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции компания продолжим выполнение чартерных рейсов из Турции в Россию после 15 апреля.
График вывозных рейсов:
- 15 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 15 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск
- 16 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 16 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
- 17 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 17 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск
- 18 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 18 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
- 19 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 20 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
- 21 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 23 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 23 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
- 25 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 27 апреля, S7 3746, Даламан — Москва
- 28 апреля, S7 3742, Анталия — Москва
- 2 мая, S7 3742, Анталия — Москва
- 4 мая, S7 3746, Даламан — Москва
- 9 мая, S7 3742, Анталия — Москва
- 11 мая, S7 3746, Даламан — Москва
- 16 мая, S7 3742, Анталия — Москва
- 23 мая, S7 3742, Анталия — Москва
- 30 мая, S7 3742, Анталия — Москва
До 15 апреля им придет SMS о переоформлении на вывозной рейс. Если рейс есть в этих списках, ничего переоформлять не нужно.