Индекс промпроизводства в марте увеличился на 4,7%

В свою очередь индекс спроса снизился на 1%.

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей в марте снова немного замедлилось и составило 1,3% (-3,2% за период январь ̶ март 2021 года), сообщает ИПЕМ.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась относительно марта 2020 года на 9,3% до 43,3 млн тонн, экспорт – на 17,7% до 17,7 млн тонн. Основным ограничивающим фактором остаётся сделка ОПЕК+. Согласно действующим с января 2021 года условиям, уровень суммарного сокращения добычи должен был снизиться с 7,7 до 5,8 млн барр./сутки (для России – на 14% от базового уровня).

Однако по итогам заседания 3 декабря 2020 года данный уровень был скорректирован и составил 7,2 млн барр./сутки, что позволит России нарастить добычу примерно на 125 тыс. барр./сутки. Для России было дополнительно согласовано смягчение данных условий на период февраль – март 2021 года (плюс 65 тыс. барр./сутки), также согласовано увеличение добычи в апреле 2021 года на 130 тыс. барр./сутки.

В марте 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжает оставаться установление холодных погодных условий на территории Европы, на фоне которых уровень заполненности ПХГ в марте продолжал снижаться и достиг близких к рекордным значений – 32,0%. С начала года поставки газа в Германию выросли на 33,3%, в Польшу – на 18,5%, в Финляндию – на 67,4%, в Турцию – в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.

В марте 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти.

Рост экспорта угля продолжается как в европейские страны, так и в страны Азии: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Экспорт в Европу продолжает расти во многом под влиянием высоких цен на газ.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности в марте ускорил снижение: -4,2% к марту 2020 года (-4,8% за январь-март 2021 года). В сегменте среднетехнологичных отраслей начался ожидаемый рост спроса – в марте 2021 года он составил 1,7% (-0,3% за период январь - март 2021 года).

Внутренний спрос на черные металлы сократился на 20,8%, при этом экспортные поставки увеличились на 4,8%. Спрос на цветные металлы в марте 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на 31,3%, поставки на внешний рынок продолжили падение (-17,8%). Спрос на химические и минеральные удобрения в марте 2021 года на внутреннем рынке сократился на 10,6%, поставки на внешний рынок сократились на 3,5%. Экспортные поставки цемента в марте 2021 года сократились на 40,3%, внутренний спрос на цемент - на 30,0%. Одной из возможных причин падения внутреннего спроса является традиционное для начала года замедление финансирования ряда проектов. По данным Росстата в феврале 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», остался на сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года уровне (+0,1% за период январь – февраль 2021 года).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в марте 2021 года замедлил падение и составил -7,2% к марту 2020 года (-15,7% за период январь - март 2021 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в марте 2021 года выросла на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 22,2%, при этом поставки на внутренний рынок сократились на 3,6%, Производство легковых автомобилей по данным Росстата в феврале 2021 года выросло на 6,3% (+3,3% за период январь – февраль 2021 года).

Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объёма перевозок (-12,2% в феврале 2021 года, -19,9% за период январь – февраль 2021 года). Производство пассажирских вагонов в феврале 2021 года сократилось впервые за долгое время на 14,6% (+3,3% за период январь – февраль 2021 года).