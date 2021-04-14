Какие курорты заменят Турцию

Представители туристического бизнеса назвали РБК альтернативные направления для отдыха россиян.

Вместо закрытых Турции и Танзании россияне смогут отдохнуть в других странах, а также выбрать отечественные курорты или направления в ближайшем зарубежье. Опрошенные РБК представители туриндустрии поделились, какие варианты они будут предлагать людям, собиравшимся отдохнуть в Турции.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала РБК, что с момента возобновления международного авиасообщения Турция занимала лидирующую позицию среди зарубежных стран для российских туристов.

«Доля бронирований в эту страну в период с 15 апреля по 1 июня у клиентов сервиса составляет 40%. Что касается Танзании, бронирования туда не носят массового характера среди самостоятельных путешественников: доля направления — менее 1%. Та же тенденция прослеживается и в период майских праздников. Почти 41% от всех оформленных билетов за границу с вылетом с 1 по 10 мая совершено в Турцию, это главное международное направление», — рассказала Шелехова.

В качестве альтернативы она предположила Египет, ОАЭ, Кипр, Грецию и страны ближнего зарубежья — Армению, Казахстан или Узбекистан. «Или туда, где ждут туристов из России несмотря на отсутствие прямого регулярного авиасообщения, например в Грузию или Черногорию. Кроме того, туристы могут отправиться и на курорты Краснодарского края или в Крым, где уже будет тепло и очень комфортно», — подвела итоги Шелехова.