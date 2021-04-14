Каток, картинг, пристань: в Иркутске представлены инвестпроекты развития Боковской протоки

Два месяца территория в Ленинском районе Иркутска находится под пристальным вниманием студентов Сибирско-Американского факультета менеджмента БМБШ ИГУ. Шесть команд предложили свои инвестиционные проекты по модернизации протоки Боковская и составили финансово-экономическую модель с расчетами развития инфраструктуры.

Мото-ранчо, картинг, круглогодичный каток-фонтан, пристань, пляж, рестораны – это только часть идей, которые представили студенты на обсуждение экспертам для оценки.

«На этой стратегической сессии представили много вариантов реорганизации территории. Важно, что студенты, научное сообщество присоединяются к пространственному развитию Иркутска. Это сотрудничество инициировано Корпорацией развития Иркутской области. Надеемся, что подобное взаимодействие ВУЗов и администрации города продолжится и распространится на разные отрасли развития Иркутска», – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планирования администрации г. Иркутска Иван Фоминых.

Проекты развития территории оценивали эксперты из администрация города Иркутска, Иркутского государственного университета, Корпорации развития Иркутской области, Фонда развития промышленности региона, проектных компаний, общественных организаций.

У студентов еще месяц для учета всех пожеланий экспертов и детальной проработки инвестиционных проектов. В мае итоговые варианты презентуют мэру Иркутска Руслану Болотову. Также лучшие проекты будут представлены инвесторам для реализации.