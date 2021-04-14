Фестиваль французского кино состоится в Иркутске

Он пройдет с 17 по 24 апреля в кинотеатре «Художественный», сообщают организаторы.

Мероприятие организовали центром французского языка и культуры «Альянс Франсез – Иркутск» при поддержке Французского Института в России.

Вниманию зрителей будет представлено 8 художественных фильмов разных жанров и два анимационных фильма для детей. Все картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль откроет фильм Реми Безансона «Тайна Анри Пика» с Фабрисом Лукини, одним из главных французских актеров современности, в главной роли. Также в программе фестиваля: драмы «Усыновление», «Камилла», «Умри, но сделай», «Лапочка», триллер «Три дня и жизнь», комедии «Кушетка в Тунисе», «Невидимые», мультфильмы «Далеко на Север» и «Картина».

Все зрители также смогут принять участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров на закрытии фестиваля. Для этого нужно заполнить анкету, полученную при покупке билета, и опустить ее в специальную коробку в фойе кинотеатра.