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Иркутская область лидирует по количеству организаций, оформивших корпоративные телемедицинские пакеты

Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где предприниматели наиболее активно приобретают телемедицину для своих сотрудников.

К началу 2 квартала 2021 года Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству организаций, включивших услуги телемедицинского сервиса СберЗдоровье в социальные пакеты сотрудников. Первые три строчки рейтинга (без учета Москвы и области) заняли Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. При этом в Сибирском федеральном округе Иркутская область уступает первую позицию Красноярскому краю.

Всего на территории России 60 000 компаний и индивидуальных предпринимателей подключили своих сотрудников к сервису СберЗдоровье и дали им возможность консультироваться с врачами круглосуточно в режиме онлайн. Компании стремятся расширять социальные пакеты за счет телемедицины. Сервис позволяет тратить меньше времени на поездки в клинику: треть пользователей отметили, что онлайн-консультации со специалистами полностью заменили походы к врачу.

– Мы наблюдаем устойчивый рост популярности телемедицинских сервисов у предпринимателей, благодаря возможности получить консультацию даже с узкоспециализированными специалистами в любое время суток из любой точки мира, где есть интернет. Онлайн-коммуникации с врачами особенно актуальны для территориально распределенных компаний, чьи сотрудники работают далеко от больниц и поликлиник, а также для предприятий, которые не всегда могут себе позволить ДМС. При этом многие компании включают телемедицину в полисы ДМС, чтобы в том числе оградить своих сотрудников от лишнего посещения больниц. Расширение социальных пакетов на предприятии традиционно повышает лояльность к сотрудников, которые могут оперативно пообщаться с врачом, – Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье.

Топ-30 регионов России (без учета Москвы и области) по количеству организаций, подключивших телемедецинский сервис СберЗдоровье для своих сотрудников:

  1. Краснодарский край
  2. Ростовская область
  3. Свердловская область
  4. Республика Татарстан
  5. Красноярский край
  6. Санкт-Петербург и Ленинградская область
  7. Ставропольский край
  8. Пермский край
  9. Иркутская область
  10. Нижегородская область
  11. Алтайский край
  12. Новосибирская область
  13. Удмуртская Республика
  14. Республика Башкортостан
  15. Воронежская область
  16. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  17. Кемеровская область
  18. Челябинская область
  19. Приморский край
  20. Ивановская область
  21. Саратовская область
  22. Республика Саха
  23. Тульская область
  24. Рязанская область
  25. Чувашская Республика
  26. Омская область
  27. Хабаровский край
  28. Белгородская область
  29. Тюменская область
  30. Забайкальский край

/ Сибирское Информационное Агентство /
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