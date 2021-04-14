Иркутская область лидирует по количеству организаций, оформивших корпоративные телемедицинские пакеты

Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где предприниматели наиболее активно приобретают телемедицину для своих сотрудников.

К началу 2 квартала 2021 года Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству организаций, включивших услуги телемедицинского сервиса СберЗдоровье в социальные пакеты сотрудников. Первые три строчки рейтинга (без учета Москвы и области) заняли Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. При этом в Сибирском федеральном округе Иркутская область уступает первую позицию Красноярскому краю.

Всего на территории России 60 000 компаний и индивидуальных предпринимателей подключили своих сотрудников к сервису СберЗдоровье и дали им возможность консультироваться с врачами круглосуточно в режиме онлайн. Компании стремятся расширять социальные пакеты за счет телемедицины. Сервис позволяет тратить меньше времени на поездки в клинику: треть пользователей отметили, что онлайн-консультации со специалистами полностью заменили походы к врачу.

– Мы наблюдаем устойчивый рост популярности телемедицинских сервисов у предпринимателей, благодаря возможности получить консультацию даже с узкоспециализированными специалистами в любое время суток из любой точки мира, где есть интернет. Онлайн-коммуникации с врачами особенно актуальны для территориально распределенных компаний, чьи сотрудники работают далеко от больниц и поликлиник, а также для предприятий, которые не всегда могут себе позволить ДМС. При этом многие компании включают телемедицину в полисы ДМС, чтобы в том числе оградить своих сотрудников от лишнего посещения больниц. Расширение социальных пакетов на предприятии традиционно повышает лояльность к сотрудников, которые могут оперативно пообщаться с врачом, – Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье.

Топ-30 регионов России (без учета Москвы и области) по количеству организаций, подключивших телемедецинский сервис СберЗдоровье для своих сотрудников: