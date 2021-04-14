Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательству для школьников

Он пройдет с 13 апреля по 17 мая 2021 года на образовательной платформе Учи.ру среди учеников 1-9-х классов, сообщают в пресс-службе Банка России.

Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Главная задача олимпиады – познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности.

Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.