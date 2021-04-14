Переправу через реку Куту закрыли в Иркутской области

В области остаются действующими шесть ледовых переправ, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

13 апреля после проведения технического освидетельствования переправы через реку Куту в районе населенного пункта Каймоново в Усть-Кутском районе межведомственной комиссией было принято решение о запрете по ней движения транспорта. Связано это с возросшим риском разрушения льда при нагрузке. При достаточной толщине льда его структура претерпела изменения: она неоднородна, на поверхности – талая вода, видны проталины. Использовать такую дорогу для проезда опасно.

На сегодняшний день в регионе продолжают функционировать по две переправы в Киренском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах. Мониторинг состояния льда на этих переправах проводится ежедневно. При ухудшении ледовой обстановки они будут закрыты.