En+ Group объявляет набор в «Лабораторию энергетики»

К участию приглашаются учёные и студенты со всей России, сообщают в пресс-службе компании.

Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи к поиску перспективных идей и технологий для их последующего внедрения на энергетических предприятиях En+ Group.

В течение трёх месяцев студенты будут решать реальные производственные задачи. Компания En+ Group подготовила для участников акселератора 30 кейсов. Среди них: внедрение экзоскелетов для снижения трудоёмкости работ, альтернативные методы теплоизоляции трубопроводов, акустический мониторинг электродвигателей, инновационные методы диагностики шагающих экскаваторов, диагностики тепловых сетей, разработка защитного покрытия стен железобетонных сооружений, разработка 3D-модели котлоагрегата с возможностью своевременного мониторинга его технического состояния и другие.

Команды с наиболее интересными проектами получат от компании гранты на их внедрение. Размеры грантов для победителей составят: 200 тысяч рублей за 1 место, 150 тысяч рублей - за 2 место и 100 тысяч рублей – за 3 место. Для финалистов, не попавших в тройку лучших, предусмотрено пять поощрительных сертификатов по 10 тысяч рублей каждый.

Кроме того, лучшим участникам будут предложены стажировки с последующим трудоустройством на предприятиях En+ Group. «Лаборатория энергетики» проходит на базе Технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), в том числе в дистанционном формате. Тесное сотрудничество с вузом для поиска и подготовки лучших студентов – это часть кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил еще основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

В апреле в рамках «Лаборатории энергетики» пройдет отбор экспертов, которые станут научными руководителями участников проекта. С сентября по ноябрь им предстоит работать над решением актуальных производственных задач, а также взаимодействовать cо специалистами En+ Group. Участников ждет обучение по специальной программе, включающей развитие soft-skills, ТРИЗ-мышления и презентационных навыков. Предусмотрен также удалённый формат, включая обучающие видео-интенсивы и видеоконференции.

Подать заявку на участие на сайте научные руководители могут до 30 апреля, а студенты – до 17 сентября 2021 года.