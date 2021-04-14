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В Приангарье создают учебно-методический комплект по бурятскому языку для младшеклассников

Его поручил создать губернатор области в своем послании.

На совещании было озвучено, что в новый учебно-методический комплект войдет всё необходимое для педагогов и детей при изучении родного языка: образовательная программа, учебник, рабочие тетради, хрестоматия, аудиоматериалы и методическое пособие для учителя. 

На сегодня этими комплектами обеспечены первоклассники и второклассники. Педагоги высоко оценили УМК для младших классов: они помогают учителю систематизировать и разнообразить учебный материал, а школьникам – легче его воспринимать. 

– Уникальность этого комплекта в том, что он создавался с учетом языковых и культурных традиций, присущих носителям языка, проживающим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Обучая детей по этим учебникам, мы стремимся к сохранению самобытности и связей с историческим прошлым их малой родины, – отметил министр образования Максим Парфенов.  

По словам министра, в рамках исполнения поручения губернатора на очереди разработка программы и учебных пособий для 5-х классов. Бурятский язык сейчас преподается в 78 школах округа и в 49 детских садах. Всего же боле 7,5 тысяч детей познают культуру предков через изучение родного языка.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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