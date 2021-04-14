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Клиенты Открытие Private Banking побывали на Арт-пикнике в Пушкинском музее

12 апреля клиенты Открытие Private Banking со своими детьми стали участниками Арт-пикника в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Мероприятие прошло при поддержке арт-клуба KidsArtWeekend Кристины Альтман.

В понедельник, когда в Пушкинском музее выходной, клиенты Открытие Private Banking с детьми стали специальными гостями одного из самых знаменитых музеев мира.

Дети прошли увлекательный квест, рассматривая картины величайших мастеров импрессионизма и постимпрессионизма: Винсента Ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Гогена. Специально для детей организаторы устроили эксперименты с музыкой, цветом и формой. В это время для родителей была организована арт-экскурсия по первой в России персональной выставке «Путешествие души» известного американского художника Билла Виолы, работающего в жанре видеоарта.

После экскурсий родители и дети собрались в фойе, чтобы обсудить увиденное и обменяться впечатлениями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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