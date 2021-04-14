Примсоцбанк в ТОП-50 банков по объёмам вкладов населения

По итогам марта 2021 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 банков по объему вкладов физических лиц и занял в нём 45 строчку, сообщает пресс-служба финансового портала Brobank. По сравнению с прошлым месяцем позиция в рейтинге выросла на 3 пункта. Объём вкладов при этом составил 36 789 281 тысяч рублей.



Рейтинг опирается на деньги граждан, размещенные на срочных депозитах. То есть не учитывает другие типы счетов. Например, по вложениям в виде ценных бумаг. Данные взяты из публикуемой на сайте ЦБ РФ оборотной ведомости кредитных организаций. В частности, Форма 101.



По оценке аналитиков финансового портала, снижение доходности депозитов в кредитных организациях в минувшем 2020 году спровоцировало отток денег граждан. В то же время этот вариант хранения своих накоплений остался наиболее надежным. Поэтому сервис Brobank.ru определил самые крупные банки по объему вкладов 2021 года и будет актуализировать этот список ежемесячно, сразу после публикации новой отчетности.