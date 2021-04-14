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Райффайзенбанк снижает ставки рефинансирования потребительских кредитов

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки рефинансирования потребительских кредитов до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,49% для остальных заёмщиков.

«Мы один из самых надежных банков в стране, поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, можем предложить клиентам выгодное решение для снижения долговой нагрузки, — говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков. Это в том числе и способ избавиться от дополнительных забот: как бы не пропустить платеж в разных банках и не испортить свою кредитную историю».

Более 70% всех кредитов Райффайзенбанк выдаёт полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. Подробнее об условиях рефинансирования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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