ИТ-компания “Эвотор”и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (компании входят в экосистему Сбера) проанализировали, как изменились за год расходы россиян на услуги медицинских организаций.

По данным Эвотора, россияне стали больше тратить на лечение в клиниках. Средняя сумма затрат россиян за одно посещение за год увеличились на 14% до 2 777 рублей. Спрос на услуги вырос на 12%. Это совпадает с данными СберЗдоровья, также зафиксировавшего схожую динамику роста записей к врачам через сервис в марте 2021 года.

В столичных клиниках средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27% до 5 833 рублей. При этом москвичи в марте 2021 года обращались за платными услугами чуть реже, чем год назад: среднее число чеков уменьшилось на 2%.

В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос сильнее ― на 25% до 5 491 рубля. Среднее число чеков также увеличилось ― на 11%.

По данным СберЗдоровья, наиболее часто посещаемыми специалистами в марте стали гинеколог, дерматолог, невролог, ЛОР (отоларинголог), терапевт. В ТОП-5 специалистов, чья популярность в марте 2021 года выросла больше всего по сравнению с прошлым годом, вошли стоматологи, травматологи, нейрохирурги, неврологи, кардиологи.

Данные Эвотора подтверждают, что россияне стали чаще обращаться к дантистам в этом году, а их расходы на лечение зубов выросли. Спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек ― на 8% до 6 855 рублей.

В Москве спрос на стоматологические услуги по итогам марта вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом средний размер трат москвичей в столичных стоматологиях почти не изменился и составил 11 125 рублей.

В Санкт-Петербурге средние траты в стоматологических клиниках выросли на 10% до 7 922 рублей, а спрос вырос на 7%.

Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья:

– В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. Средний чек в частных клиниках вырос, так как люди готовы тратить больше средств за один прием, проходить дополнительные обследования, сдавать анализы и, например, ПЦР-тестирование, чтобы выявить точную причину плохого самочувствия. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в 2 раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости.

По данным Эвотора, в марте 2021 года россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлогоднем марте. Размер средних трат в медицинских лабораториях увеличился к прошлому году на 17% до 2 289 рублей. Спрос на эти услуги увеличился на 10% по сравнению с мартом 2020 года.

В Москве спрос на услуги лабораторий вырос более чем в 2,2 раза. При этом расходы москвичей на анализы и обследования немного уменьшились: средний чек снизился на 10% до 4365 рублей.

В Санкт-Петербурге наблюдалась аналогичная тенденция. Спрос на услуги лабораторий вырос на 87%, зато средний чек был ниже прошлогоднего на 8% и составил 2541 рубль. В СберЗдоровье сокращение среднего чека лабораторий в обеих столицах связывают со снижением средней стоимости услуги ПЦР-тестирования.

Методика

Для анализа использовались данные чеков смарт-терминалов “Эвотор” в сегментах медицинские лаборатории, поликлиники и стоматологические клиники в марте 2021 и 2020 годов. Рассчитывался средний чек и среднее число чеков на одном терминале за месяц.

Сервис СберЗдоровье анализировал обезличенные и обобщенные данные о записях к врачу и на диагностику через платформу, а также телемедицинские консультации со специалистами. В базе сервиса более 4000 клиник в Москве и различных регионах страны.