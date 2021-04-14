Sber Private Banking запустил сервис по созданию эндаументов «под ключ»

Sber Private Banking запустил уникальный сервис для создания фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) «под ключ». Теперь клиенты смогут создавать фонды для оказания поддержки различным некоммерческим организациям объёмом от 3 млн рублей.

Фонд целевого капитала (ФЦК) — это капитал, сформированный за счёт пожертвований дарителей на бессрочной основе. Собранные денежные средства не тратятся, а инвестируются и приносят доход получателю (школе, вузу, музею и т. д.).

Sber Private Banking берёт на себя полный цикл создания эндаумента, который включает подготовку необходимой документации, регистрацию фонда, подбор компании для обеспечения функционирования фонда (бэк-офис), создание и реализацию инвестиционной стратегии, подготовку необходимой отчётности. Срок действия фонда — от 10 лет.

В последние годы мы видим сдвиг в обществе к более сознательному и ответственному подходу во многих сферах жизни. В деловой среде идёт активная работа над внедрением принципов ESG. Сфера социальной поддержки и меценатства в России по аналогии с западными институтами движется в сторону умных моделей поддержки. Они подразумевают современный подход к менеджменту некоммерческой организации, структурированность в реализации проектов, диверсификацию финансового потока для более устойчивого развития. Некоммерческие организации должны иметь стратегию минимум на пять лет, понимать свои источники финансирования. К примеру, наши клиенты готовы поддерживать проекты, рассчитанные минимум на три года. Сервис по созданию эндаумент-фондов "под ключ" как раз призван помочь и клиентам, и тем, кому они помогают, обеспечить такой умный подход в реализации благих намерений Александр Ведяхин Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Разработкой и реализацией инвестиционной стратегии эндаумент-фондов занимается Сбер Управление Активами — крупнейшая управляющая компания на российском рынке и один из лидеров по управлению средствами фондов целевых капиталов. В частности, компания сотрудничает с такими крупными фондами, как музей современного искусства «Гараж», Российский фонд культуры и Фонд развития балетного искусства Бориса Эйфмана. Доходность эндаумент-фондов под управлением Сбер Управление Активами за 2020 год составила от 8,6% до 10,6%.