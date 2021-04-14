В Иркутской области установлен региональный коэффициент рынка труда

Он отражает региональные особенности рынка , сообщают в ФНС.

Он нужен для исчисления фиксированных авансовых платежей в размере 2,833 (аналогичный размер был установлен на 2020 год). Закон вступит в силу 31.01.2021.

Недавно иркутяне вернулись с удаленки в офисы, из них 42% работают в офисе полную рабочую неделю, еще 10% вышли на гибридный формат, то есть работают несколько дней удаленно и несколько дней в офисе, а 6% по-прежнему работают из дома. При этом, 42% жителей региона сообщили, что никогда не переходили на удаленный режим работы.