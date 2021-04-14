Объем сделок с элитным жильем Москвы вырос на 66% за год

Общая стоимость проданных лотов – на 81%.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги I квартала 2021 года на первичном рынке элитной недвижимости Москвы. Согласно данным исследования, за январь-март в столице было реализовано 390 квартир и апартаментов, что на 66% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Общая стоимость проданных лотов составила 38 млрд руб., что практически вдвое превышает значение аналогичного периода прошлого года (+81% в годовой динамике). Стоит отметить, что средний бюджет сделки в I квартале вырос в обоих сегментах: в премиум-классе – до 77 млн руб. (+24% за год), а в классе делюкс – до 197 млн руб. (+17% за год).

Несмотря на то, что I квартал обычно характеризуется не такой высокой покупательской активностью, как остальные периоды, в этом году количество сделок, заключенных с элитной жилой недвижимостью, стало на порядок выше. За январь-март 2021 года на первичном рынке было реализовано 390 квартир и апартаментов, что на 66% превышает аналогичный показатель прошлого года. Существенный прирост в годовой динамике связан не только с влиянием эпидемиологической ситуации на спрос в прошлом году (напомним, что количество реализованных квартир и апартаментов было на 10% меньше показателя первых трех месяцев 2019 года), но и с увеличением активности на рынке в целом.

Рост интереса к элитной жилой недвижимости столицы прослеживается с III квартала 2020 года, когда были сняты основные ограничения. Однако тогда основным драйвером все же выступал отложенный спрос, и в конце года фиксировались рекордные продажи. В I квартале 2021 года элитная жилая недвижимость также осталась привлекательным активом среди состоятельных покупателей. На фоне низких ипотечных ставок, низких ставок по вкладам и большого объема напечатанных денежных масс недвижимость остается твердой валютой и выходит на первое место как способ сохранения капитала.

Общая стоимость сделок в I квартале 2021 года составила 38 млрд руб., что практически вдвое превышает значение аналогичного периода прошлого года (+81% в годовой динамике). Однако данный показатель все же не превзошел значение IV квартала 2020 года, когда рекордные продажи позволили достичь отметки в 58 млрд руб.

Стоит отметить, что средний бюджет сделки в I квартале вырос в обоих сегментах: в премиум-классе — до 77 млн руб. (+24% за год), а в классе делюкс – до 197 млн руб. (+17% за год).

В лидеры спроса среди жилых комплексов вошли три крупных проекта премиального уровня: Victory Park Residences, Lucky и «Поклонная, 9». Поэтому практически половина всех сделок в I квартале была сосредоточена в двух локациях: лидирующую позицию сохранил район Дорогомилово, где было реализовано 27% всех квартир и апартаментов, и Пресненский район с долей в 20%. Третье место в структуре распределения сделок занял Тверской район, в данной локации сосредоточено 11% всех реализованных лотов на первичном рынке.