РУСАЛ модернизирует четыре сибирских завода

Работы планируют закончить в 2030 году., сообщает Братская студия телевидения.

Они находятся в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке. Модернизация позволит сократить выбросы предприятий по фтористому водороду и смолистым веществам в 10 раз, заявили в компании.

На заводах демонтируют старые корпуса, построенные ещё во времена СССР, взамен установят новые суммарной мощностью 1,4 млн тонн алюминия в год. Это более половины мощностей всех четырёх заводов. Программа находится на рассмотрении совета директоров и должна стартовать уже в этом году.

– На всех четырёх предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии обожжённого анода. Этот проект по сути означает новую эру для всей российской алюминиевой отрасли: кардинально улучшится экологическая обстановка в городах нашего присутствия, изменится качество жизни в регионах, – генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин на Красноярском экономическом форуме.

Реализация плана создаст дополнительный кумулятивный эффект для экономики – около 10 000 дополнительных рабочих мест в привлекаемых организациях и около 7 200 дополнительных рабочих мест для производства соответствующего оборудования, около 1 200 рабочих мест на новых анодных фабриках для обеспечения алюминиевого производства. Дополнительные заказы получат сотни российских предприятий и организаций, в том числе средний и малый бизнес. Как следствие, вырастут и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Сама программа позволит улучшить экологическую обстановку в городах нашего присутствия, изменит качество жизни в регионах.

– Программа полностью соответствует задачам государства в области устойчивого развития и глобальному тренду на экологизацию и озеленение промышленности и экономики. Пришло время ее начинать, и для ее реализации очень нужны те самые понимание и поддержка. Мы очень рассчитываем, что государство поддержит эту программу и она, наряду со строительством в Сибири БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода, созданием технологии инертного анода, войдет в современную историю Российской алюминиевой отрасли как новый прорывной этап, меняющий по сути парадигму взаимоотношений между обществом и бизнесом, – заключает Евгений Никитин.