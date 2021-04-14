Сбер приглашает студентов Иркутской области на образовательную программу «Карьера будущего»

Сбер открывает набор на обучение по мультиформатной образовательной программе «Карьера будущего». Лидеры ключевых направлений банка и HR-профессионалы сервиса Работа.ру расскажут студентам региональных ВУЗов о нюансах выбора современной профессии и особенностях профессиональной реализации, лекции экспертов СберУниверситета помогут развить личностные, профессиональные, цифровые и когнитивные компетенции.

Слушатели программы «Карьера будущего» за 72 часа обучения смогут:

ознакомиться с эксклюзивным контентом от ведущих экспертов и выбрать интересные темы;

слушать лекции и вебинары в собственном темпе и в любое удобное время;

создать проект развития собственной карьеры.

Программа состоит из 4 направлений:

«ТРЕНДЫ: как меняется среда работы»

Каждую неделю топ-спикеры рассказывают о том, как ведущие технологические тренды меняют ландшафт будущей экономики, бизнеса и профессиональной среды. Все выступления проходят онлайн.

«ПРОФЕССИИ: как трансформируются профессии»

Как изменятся востребованные профессии, какие требования предъявляет междисциплинарность к новым компетенциям, и как грамотно построить свой профессиональный путь. Встречи в студии с ключевыми экспертами рынка, построенные в форме диалога, помогут слушателям курса определиться с профессиональной траекторией, преодолеть трудности вхождения в профессию, стать востребованным специалистом на рынке труда.

«НАВЫКИ: как приобрести навыки, востребованные работодателем»

Как прокачать личностные, профессиональные, цифровые и когнитивные навыки, развить эмоциональный интеллект, осознанность, продуктивность, научиться управлять собой и работать в команде, мыслить критически и решать нестандартные задачи, а также овладеть искусством коммуникации и публичных выступлений. Все это - на вебинарах и электронных курсах, разработанных экспертами СберУниверситета.

«РЫНОК ТРУДА: как быть успешными на рынке труда»

Профессионалы сервиса Работа.ру разработали мастер-классы о навыках трудоустройства, технологиях самопрезентации на рынке труда, искусстве составления резюме. На лекциях ведущих спикеров представлена информация о востребованности профессий в региональном и демографическом разрезах, ситуации на рынке труда, основных карьерных трендах будущего, а также о том, что такое гигиена коммуникации с работодателем и как правильно вести себя при трудоустройстве.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Современную молодежь отличает большое желание получать новые, практические знания. Мы это отметили во время лекций, которые недавно проводили в ВУЗах регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка, Иркутской области в том числе. Программа, которая сейчас ведет набор слушателей- это именно то, что сегодня необходимо студентам, «заточенным» на получение современных и актуальных знаний. Как стать успешным в современной бизнес-среде, как получить новые полезные навыки и найти хорошую работу? Всему этому можно научиться именно на образовательной программе «Карьера будущего»».

Обучение по программе «Карьера будущего» проходит в формате онлайн, на платформе Виртуальной школы СберУниверситета. Слушатели самостоятельно могут выбрать индивидуальное направление обучения 24/7 как в синхронном, так и асинхронном формате. Основной контент образовательного курса предоставляется бесплатно. По окончании обучения, студенты получают собственный проект развития карьеры, а также сертификат об окончании образовательного курса. Подать заявку на обучение по программе «Карьера будущего» от Сбера можно по ссылке https://sbergraduate.ru/registration-on-sberuniversity?utm-registration=bb