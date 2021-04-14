ВТБ в Сибири выпустил 50 тысяч цифровых карт

За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 1,4 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на еду, напитки и одежду, сообщают в банке.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в Сибири оформили более 50 тыс. виртуальных карт. Из них в 2020 году было выпущено 37 тысяч карт, а за 1 квартал 2021 года – 13 тысяч карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» – за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

В Иркутской области выпущено свыше 9 тысяч цифровых карт. Клиенты ВТБ, получившие цифровые карты, активно используют их для совершения покупок. Всего с начала запуска технологии владельцы дебетовых карт из Приангарья потратили на покупку товаров и услуг более 280 млн рублей.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в регионе используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено свыше 73 млн рублей. На втором месте – приобретение одежды: виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 22 млн рублей. Третье место по популярности оплаты цифровой картой занимает покупка бытовой техники и электроники – в этой категории потрачено более 20 млн рублей. Четвертое место по объему трат – в точках общественного питания: в ресторанах и кафе составил около 18 млн рублей. Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на АЗС – порядка 14 млн рублей.

В целом по России Банк ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию – меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общего объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.