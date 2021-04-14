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Названа самая крупная выплата от Росгосстраха в 2021 году

Сумма превысила 12 млн рублей, сообщают в ведомстве.

С января по март 2021 года СК «Росгосстрах Жизнь» произвела 792 выплаты клиентам по страховым случаям. В том силе 54 заявления поступило по COVID-19. 

Чаще всего выплаты производились в связи с уходом клиента из жизни (411 случаев). На втором месте – травмы (282 случая). Третье место у хирургических вмешательств (29 случаев).  

Самая крупная выплата за квартал составила 12,3 млн рублей, ее получила клиентка по риску «критические заболевания» по договору корпоративного страхования.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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