Правительство РФ выделит 363 млн рублей на понижение уровня надшламовых вод в картах БЦБК

Деньги нужны, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка, сообщают в администрации области.

– Наша задача – обезопасить население и не допустить вред окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует, – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

– Кроме того, во время встречи с руководителем федерального ведомства мы обсудили вопрос о территориях населённых пунктов в границах национального парка. Иркутская область подготовит письмо с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий. Ведь где-то, к примеру, выделены участки многодетным семьям, но они ещё не застроены. В этом случае останется возможность для манёвра, – сказал Игорь Кобзев.