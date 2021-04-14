Генеральным директором ИК «Фридом Финанс» назначен Владимир Почекуев

Занимавший ранее пост генерального директора ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов продолжит участвовать в развитии компании в качестве члена совета директоров, сообщают в пресс-службе «Фридом Финанс».

Владимир Почекуев работает в команде «Фридом Финанс» более пяти лет. С ноября 2018-го он занимал должность заместителя председателя правления ООО «ФФИН Банк», где не только развивал банковские сервисы, но и выстраивал системные процессы взаимодействия между банком и инвестиционной компанией. Более двух лет г-н Почекуев фактически отвечает за развитие российского брокерского и банковского бизнеса «Фридом Финанс».

«Владимир Почекуев не новый человек в экосистеме «Фридом Финанс»: последние два с половиной года он занимался развитием российского брокера. Таким образом, его назначение — это лишь формализация тех процессов, которые уже происходили в компании. Курс «Фридом Финанс» остается прежним. Владимир хорошо понимает, как устроена компания, он видит картину бизнеса в РФ целиком. Российский брокер в последние годы продемонстрировал высокие темпы роста. За 2020-й число его клиентов увеличилось более чем вдвое, все наши инвестиционные продукты — начиная от ПИФов и заканчивая брокерскими услугами на американском рынке — развивались крайне динамично. Уверен, что работа Владимира в должности гендиректора принесет огромную пользу ИК «Фридом Финанс» и холдингу в целом в условиях быстрого роста бизнеса», — отметил Тимур Турлов, основатель ИК «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp.

«Мы видим большой потенциал роста рынка частных инвестиций в стране и готовы прикладывать максимальные усилия, чтобы как можно больше россиян могли познакомиться с работой фондового рынка и получить качественные брокерские услуги на локальных и зарубежных биржах. Вся наша команда продолжит работать над тем, чтобы компания развивалась и покоряла новые вершины», — прокомментировал Владимир Почекуев, генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

Кандидатура Владимира Почекуева на пост генерального директора ИК «Фридом Финанс» была согласована ЦБ РФ 24.02.2021.

Г-н Почекуев окончил Финансовый университет при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит», а также получил дополнительное образование в сфере финансовых рынков, брокерской и дилерской деятельности. Имеет более чем 15-летний опыт работы на различных позициях в российских и иностранных банках, среди которых OTP Group, КБ «Ренессанс Кредит», «КИВИ Банк».