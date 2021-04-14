Почти 250 км автодорог в Приангарье приведут в нормативное состояние

246,652 км автомобильных дорог приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Об этом в рамках обучающего семинара на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» сообщил заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Василий Кузьмин.

По его информации, общее количество объектов контроля составляет 105, из них 45 объектов автомобильных дорог регионального значения, 60 объектов автомобильных дорог местного значения.

Василий Кузьмин рассказал, что в 2020 году работниками ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области было обследовано 195 объектов, реализованных в 2017-2019 годах, по пяти муниципальным образованиям (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Братск) и региональным дорогам.

«Выявлено большое количество замечаний по всем муниципальным образованиям. Основными проблемами и недостатками при реализации нацпроекта можно назвать нехватку профильных специалистов со стороны заказчиков, недостаточное оснащение подрядных организаций современной дорожно-строительной техникой, нарушения ограждения мест производства работ и др.», - отметил Василий Кузьмин.

Напомним, что в этом году работы стартовали с 26 марта 2021 г. с проверки гарантийных случаев. В соответствии с поручением Федерального дорожного агентства до 1 мая 2021 г. необходимо провести обследование всех объектов и выявить все гарантийные случаи. К 1 июля 2021 г. гарантийные недостатки должны быть устранены.

Обучающий семинар, организованный Союзом дорожников Иркутской области для представителей муниципальных образований прошел в Сибэкспоцентре 14 апреля. Участники семинара рассмотрели вопросы реализации дорожных работ в муниципальных образованиях в рамках программно-целевого управления, формирования закупочной документации для капитального ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований, актуальные вопросы контроля качества при выполнении ремонтных работ. В рамках встречи была представлена важная информация по оформлению документации в рамках Федерального Закона 44 ФЗ, а также рассмотрены вопросы реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020-2021 году.