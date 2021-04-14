Доля безналичных трат в расходах россиян выросла до рекордных 59,4%

По оценке лаборатории СберИндекс и Чек Индекса IT-компании «Платформа ОФД», в I квартале 2021 г. доля безналичных трат в расходах россиян составила 59,4%, обновив исторический максимум. Первый квартал традиционно стал периодом бурного роста доли безналичных покупок. Прирост составил 3,5 п.п. относительно предшествующего квартала, а за год показатель вырос на 6,3 п.п. Это самое крупное увеличение с 2018 г., превосходящее даже динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса.

Доля безналичного оборота продолжает расти почти по всем категориям относительно IV квартала. Однако всё ещё заметен возросший в 2020 г. объём наличных средств в экономике, который отражается в структуре крупных трат. В секторах «Электроника» и «Одежда» доля безналичных оплат уменьшилась по сравнению с IV кв. 2020 г., хотя и несущественно (в пределах 1 п.п.).

В категории «Строительные и хозяйственные товары» часть покупок без использования наличных выросла в I квартале, но всё же оказалась на 2,8 п.п. ниже, чем в начале 2020 года.

По итогам I кв. 2021 г. проникновение безналичных платежей в крупнейших городах России впервые превысило 60%. В восьми из них уже более двух третей операций проводится без наличных.

Продолжается бум безналичных расчётов в северной части России. Ненецкий АО обновил свой же рекорд по доле оплат без кэша среди российских регионов — она составила 72,8%. Отметку в 65% по итогам I квартала преодолело сразу восемь регионов — причём все они находятся в северной части России.

Республика Саха (Якутия) второй квартал подряд удерживает лидерство по увеличению доли безналичного торгового оборота год к году. На второе место вышла Магаданская область. Новой тенденцией стал активный отказ центра России от кэша. По итогам I квартала в топ-10 вошли сразу шесть регионов Центрального ФО, причём средний темп роста безналичных расчётов по всем регионам округа составил впечатляющие 7,2 п.п.

При этом рост безналичного оборота не следует списывать на временное изменение потребительских предпочтений в ситуации пандемии. Россияне активно возвращаются к привычному режиму походов в магазин — об этом свидетельствует снижение среднего чека в большинстве категорий. Если в течение всего 2020 года россияне совершали покупок меньше, но на большие суммы, то сейчас идёт обратный процесс.