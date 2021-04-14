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МИД Турции: В решении России ограничить авиасообщение нет политической подоплеки

В решении России ограничить авиасообщение с Турцией нет политической подоплеки, заявил глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает CNN Turk.

«Я не вижу политических причин за этим решением... Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», — подчеркнул он.

Напомним, что российские власти приостановили авиасообщение с Турцией 15 апреля по 1 июня. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в этой стране. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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