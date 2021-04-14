На дороге Иркутск–Большое Голоустное устранят все гравийные разрывы

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году специалисты подрядной организации приведут в нормативное состояние 13,5 километров пути – с 85 по 98 километры. Сейчас это гравийный участок.

На нём начаты подготовительные работы. Во время капитального ремонта специалисты уложат водопропускные трубы, проведут устройство земляного полотна, уложат асфальт, сделают разметку, установят дорожные знаки и барьерные ограждения. Завершить работы планируется в сентябре 2022 года. На эти цели направлено 505,15 млн рублей.

– По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева мы уделяем серьёзное внимание этой автодороге. Там применяется комплексный подход, который позволит привести её в нормативное состояние. Будут устранены все гравийные разрывы. К 2024 году на всей дороге протяженностью 116 километров будет устроено асфальтобетонное покрытие, – заявил министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев.

Долгое время значительная часть автодороги Иркутск – Большое Голоустное была гравийной, существовавшие асфальтовые участки находились в неудовлетворительном состоянии. Между тем, это одна из трёх трасс, которая ведёт на озеро Байкал, она пользуется популярностью у туристов. Её восстановление было начато в 2017 году. Полное усиление конструкции дорожной одежды и замена типа покрытия на асфальтобетон рассчитаны на семь лет. Общая стоимость работ составит около двух миллиардов рублей. Специалисты приводят в нормативное состояние отрезки пути и параллельно готовят проектную документацию для следующих этапов.

Работы были начаты с самого сложного участка – с 46 по 70 километр. Они заняли два года. После реконструкции ширина дороги составила шесть метров с двумя полосами движения. Также был построен мост длиной более 30 метров.

На втором этапе, в 2018 году, в нормативное состояние привели отрезок с 4 по 15 километр. В 2019 году специалисты работали на трёх участках. Они капитально отремонтировали отрезки с 15 по 32 километры и с 41 по 46 километры. На въезде в Большое Голоустное, с 114 по 116 километры, заменили верхний слой дорожного покрытия.

В 2020 году проведён капитальный ремонт участка с 75 по 85 километр. На отрезках с 1 по 4 километр, с 70 по 75 километр выполнены работы по устройству слоев износа.

В этом году начат пятый этап капитального ремонта. Финальный, шестой этап, запланирован на 2022-24 годы. Во время него в нормативное состояние приведут отрезок с 98 по 114 километр.

Участки с 32 по 41 год были приведены в нормативное состояние ранее. Они не требуют капитального ремонта.