РТ-НЭО: Пять случаев, когда можно сделать перерасчет услуг по обращению с ТКО

Перерасчет, в случае если человек не находился дома в течении определенного периода, неверные данные по проживающим или по площади – РТ-НЭО Иркутск подготовил список случаев, в которых может быть произведен перерасчет оплаты за услугу по обращению с ТКО.

1. При расчете использовались неверные данные по проживающим:

Если потребитель обратился за корректировкой данных о количестве проживающих, то для пересчета и дальнейшего корректного начисления платы за услугу по обращению с ТКО ему необходимо предоставить (на выбор):

справку о количестве проживающих;

домовую книгу с титульным листом;

поквартирную карточку;

справку о движении зарегистрированных лиц по адресу, по которому необходимо скорректировать кол-во проживающих.

Далее информация вносится в программу и делается перерасчет основного долга и неустойки (в случае, наличия задолженности).

2. При расчете использовались неверные данные данные по площади:

Если потребитель обратился за корректировкой данных о площади жилого помещения, то необходимо предоставление правоустанавливающих документов на жилое помещение (на выбор):

выписка ЕГРН о праве собственности с печатью кадастровой службы;

зарегистрированный договор купли-продажи с печатью кадастровой службы (у электронных договоров из базы ДомКлик от Сбербанк вместо печати кадастровой службы есть ЭЦП банка о принятии документов, этот корешок также принимается);

свидетельство о праве собственности на жилое помещение;

ордер на жилое помещение (в случае, если в нем указана площадь жилого помещения).

Далее информация вносится в программу и делается перерасчет основного долга и неустойки (в случае, наличия задолженности).

3. Перерасчет, в случае если человек не находился дома в течении определенного периода:

а) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по обращению с ТКО производится исходя из количества постоянно и временно проживающих.

Для произведения перерасчета по причине отсутствия зарегистрированных в жилом помещении лиц необходимо предоставить следующие документы:

заявление о перерасчете по форме: https://docs.google.com/document/d/1LgXa5lv6s4nBQYVB91FZslsA68ek6zOV/edit документы, подтверждающие факт отсутствия лица по адресу (перечень указан п.93 Постановления 354) справку о движении зарегистрированных лиц по адресу (или справку о составе семьи), подтверждающую факт регистрации гражданина по данному адресу.

* Если у гражданина имеется в собственности несколько жилых помещений, то перерасчет по отсутствию будет произведен только по одному адресу, по которому имеется фактическая (постоянная) регистрация.

Срок подачи документов не позднее 30 дней с даты прекращения отсутствия.

б) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по обращению с ТКО производится исходя из общей площади жилого помещения:

Факт отсутствия прописанных/проживающих не влияет на сумму начисления, поскольку законодательно не определен способ пересчета при способе расчета исходя из общей площади жилого помещения.

4. Корректировка начислений, в случае если потребитель вывозил отходы на полигон и имеет необходимую справка с полигона (начисления - V из справки).

Если потребитель обратился за перерасчетом, по причине самостоятельного вывоза твердых коммунальных отходов на полигон, необходимо предоставить следующие документы (на выбор):

договор с полигоном и чеки об оплате услуг на полигон,

справку о принятых объемах, выданную полигоном.

После подтверждения вывоза ТКО на полигон, будет произведен взаиморасчет переучтенного объема ТКО по лицевому счету потребителя.

5. Перерасчет, в случае если площадь жилого дома включает в себя гараж, баню и холодные пристрои:

Если потребитель - собственник индивидуального жилого дома обратился за перерасчетом с целью исключения из общей площади дома нежилых помещений, являющихся холодными пристроями, то необходимо предоставить технический паспорт, в котором отражены такие помещения и их площадь (гаражи, бани, лоджии, веранды и террасы).