РТ-НЭО: Пять случаев, когда можно сделать перерасчет услуг по обращению с ТКО

Перерасчет, в случае если человек не находился дома в течении определенного периода, неверные данные по проживающим или по площади – РТ-НЭО Иркутск подготовил список случаев, в которых может быть произведен перерасчет оплаты за услугу по обращению с ТКО.
1. При расчете использовались неверные данные по проживающим:
Если потребитель обратился за корректировкой данных о количестве проживающих, то для пересчета и дальнейшего корректного начисления платы за услугу по обращению с ТКО ему необходимо предоставить (на выбор):
- справку о количестве проживающих;
- домовую книгу с титульным листом;
- поквартирную карточку;
- справку о движении зарегистрированных лиц по адресу, по которому необходимо скорректировать кол-во проживающих.
Далее информация вносится в программу и делается перерасчет основного долга и неустойки (в случае, наличия задолженности).
2. При расчете использовались неверные данные данные по площади:
Если потребитель обратился за корректировкой данных о площади жилого помещения, то необходимо предоставление правоустанавливающих документов на жилое помещение (на выбор):
- выписка ЕГРН о праве собственности с печатью кадастровой службы;
- зарегистрированный договор купли-продажи с печатью кадастровой службы (у электронных договоров из базы ДомКлик от Сбербанк вместо печати кадастровой службы есть ЭЦП банка о принятии документов, этот корешок также принимается);
- свидетельство о праве собственности на жилое помещение;
- ордер на жилое помещение (в случае, если в нем указана площадь жилого помещения).
Далее информация вносится в программу и делается перерасчет основного долга и неустойки (в случае, наличия задолженности).
3. Перерасчет, в случае если человек не находился дома в течении определенного периода:
а) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по обращению с ТКО производится исходя из количества постоянно и временно проживающих.
Для произведения перерасчета по причине отсутствия зарегистрированных в жилом помещении лиц необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о перерасчете по форме: https://docs.google.com/document/d/1LgXa5lv6s4nBQYVB91FZslsA68ek6zOV/edit
- документы, подтверждающие факт отсутствия лица по адресу (перечень указан п.93 Постановления 354)
- справку о движении зарегистрированных лиц по адресу (или справку о составе семьи), подтверждающую факт регистрации гражданина по данному адресу.
* Если у гражданина имеется в собственности несколько жилых помещений, то перерасчет по отсутствию будет произведен только по одному адресу, по которому имеется фактическая (постоянная) регистрация.
Срок подачи документов не позднее 30 дней с даты прекращения отсутствия.
б) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по обращению с ТКО производится исходя из общей площади жилого помещения:
Факт отсутствия прописанных/проживающих не влияет на сумму начисления, поскольку законодательно не определен способ пересчета при способе расчета исходя из общей площади жилого помещения.
4. Корректировка начислений, в случае если потребитель вывозил отходы на полигон и имеет необходимую справка с полигона (начисления - V из справки).
Если потребитель обратился за перерасчетом, по причине самостоятельного вывоза твердых коммунальных отходов на полигон, необходимо предоставить следующие документы (на выбор):
- договор с полигоном и чеки об оплате услуг на полигон,
- справку о принятых объемах, выданную полигоном.
После подтверждения вывоза ТКО на полигон, будет произведен взаиморасчет переучтенного объема ТКО по лицевому счету потребителя.
5. Перерасчет, в случае если площадь жилого дома включает в себя гараж, баню и холодные пристрои:
Если потребитель - собственник индивидуального жилого дома обратился за перерасчетом с целью исключения из общей площади дома нежилых помещений, являющихся холодными пристроями, то необходимо предоставить технический паспорт, в котором отражены такие помещения и их площадь (гаражи, бани, лоджии, веранды и террасы).