В Иркутской области продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Иркутской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен по 30 апреля 2021 года. Изменения в Указ глава региона Игорь Кобзев внес в соответствии с решением СПЭК.

Кроме того, ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы.

На сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ «Областной гериатрический центр», ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6», Медсанчасть АО «Международный Аэропорт – Иркутск», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5», ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», ОГБУЗ «Иркутская районная больница», ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр», ОГБУЗ «Нукутская районная больница», ОГБУЗ «Балаганская районная больница». С 8 февраля 2021 года возобновлена плановая работа дневных стационаров.