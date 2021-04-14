Власти Приангарья: Турпоток на Байкал в 2021 году снизится на 17% в сравнении с 2019-м

Правительство Иркутской области рассчитывает на приезд в 2021 году на Байкал 1,5 миллона туристов, что на 17% меньше показателя 2019-го – года до начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерину Сливину.

«В 2019 году было 1,8 млн туристов, из них 365 тысяч – иностранцы. Мы хотим по итогам 2021 года выйти хотя бы на 1,5 млн без иностранцев. Но все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас идет массовая вакцинация, мы надеемся, что ограничения и запреты будут сниматься», – приводятся в сообщении слова Сливиной.

Она уточнила, что гостиницы и турбазы на озере Байкал в Иркутской области до сих пор работают с ограничениями – их загрузка не должна превышать 50%. Запрещено принимать гостей турбазам, не имеющим отдельных домиков или отдельных входов. Агентство планирует предложить оперштабу по борьбе с распространением инфекции снять эти ограничения к началу летнего сезона.

Власти также отмечают высокую загрузку байкальских турбаз минувшей зимой и надеются, что летом будет аналогичная ситуация.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% – до 938 тысяч человек. При этом ранее ежегодно турпоток рос на 3-4%.