Родители пытавшегося скрыться от полиции подростка-лихача из Ангарска заплатят 160 тысяч рублей

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что родители 14-летнего парня, который накануне устроил погоню с полицейскими и не справился с управлением транспорта, заплатят 160 тысяч рублей.

Инцидент произошел ночью 13 апреля, парень пытался скрыться от полиции, игнорировал просьбу остановиться, увеличивал скорость транспорта, в результате чего на одном из перекрестков наехал на светофор и металлическое ограждение, повредив их, – за это родителям ребенка и придется заплатить. В момент аварии в машине с парнем находилась 16-летняя девушка, никто из них не пострадал.

В отношении матери нарушителя составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. «Рассматривается вопрос о привлечении ее, как владелицы авто, к ответственности за передачу транспортного средства лицу, не имеющему водительского удостоверения», – говорится в сообщении.