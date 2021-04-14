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Росздравнадзор заявил об отсутствии случаев тромбоза после вакцинации «Спутником V»

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом «Спутник V», не зафиксировано, пишет РИА Новости.

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«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», – приводит издание слова Самойловой.

Она также отметила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения препарата. Алла Самойлова подчеркнула, что «многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов».

Напомним, ранее после вакцинации препаратом от коронавируса британского производства AstraZeneca у некоторых был обнаружен побочный эффект в виде тромбообразования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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