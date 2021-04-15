Возможностей для бесконтактных платежей стало больше: держатели карт МasterCard РСХБ смогут оплатить покупки брелоком ISBC Pay

Россельхозбанк и компания ISBC предлагают возможность бесконтактной оплаты покупок с помощью платежного брелока. Новое устройство работает на базе платежной системы МasterCard и обладает всеми преимуществами банковской карты. Сейчас в онлайн-магазине isbc-pay для клиентов РСХБ доступно 6 разных коллекций и более 50 дизайнов устройства.

«Бесконтактные платежи стремительно набирают популярность среди россиян в силу удобства и простоты использования. По нашим прогнозам, к концу текущего года уже 3 из 4 платежей будут совершаться с помощью альтернативных платежных инструментов. Причем доля бесконтактных платежей, совершаемых с помощью смартфонов и современных платежных устройств, будет только увеличиваться. Сейчас Россельхозбанк предлагает клиентам воспользоваться новым способом оплаты своих покупок с помощью платежного брелока», - рассказала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Существенным преимуществом нового сервиса является максимальное удобство использования: его можно прикрепить к связке ключей от квартиры или автомобиля, не нужно подзаряжать. Данное устройство также будет отличным подарком для родных и близких, в том числе самых маленьких членов семьи. Ребёнку сложнее будет потерять брелок в отличие карты или наличных. Кроме того, устройство более безопасно, так как на нем не указаны персональные данные владельца карты.

C технологической точки зрения в основе продукта лежит NFC-чип и защищённый софт финтех компании Fidesmo. Транзакции производятся с помощью технологии токенизации Mastercard. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

Выбрать один из вариантов дизайна можно в онлайн-магазине isbc-pay.ru. Сейчас в каталоге представлено 6 коллекций и более 50 вариантов индивидуального оформления в различных стилях и цветовых решениях. Все коллекции объединены общей концепцией "ART IN YOUR POCKET" или «Искусство в кармане». Так, коллекция «AloeLera» представляет собой репродукции работ художницы Валерии Лянка «Городские джунгли» с имитацией фактуры акриловой краски и холста. Коллекция «GOLD» включает брелоки, оформленные завораживающими абстрактными орнаментами с золотистыми элементами. Брелоки из коллекции «Художники» содержат произведения искусства величайших художников, в числе которых - Ван Гог, Дега, Моне и Климт. Коллекция «Mooravan» – это брелок-талисман или вдохновитель. Дизайн брелока содержит фрагменты творчества тату-мастера Муравана: японские демоны, орнаменты и маски театра «Но». Коллекция «Мультяшки» порадует маленьких покупателей ярким и веселым дизайном. Найдут для себя подходящие брелоки и мужчины, дизайн которых отражает основы мужского стиля и увлечений.

«Мы рады стать партнерами одного из крупнейших банков страны и участвовать в запуске нового сервиса бесконтактных платежей для розничных клиентов РСХБ. Уверены, что пользователи удобных и безопасных способов оплаты покупок по достоинству оценят новое устройство. Высокое качество материалов изготовления позволит платежному брелоку отлично выглядеть долгое время. На обеих сторонах брелока возможна полноцветная печать с любым дизайном. Мы готовим регулярные запуски новых коллекций с дизайнерами, художниками и спортивными командами, ведем переговоры по лицензированию персонажей фильмов и мультфильмов. Клиент найдет тот дизайн, который ему будет приятно видеть каждый день при оплате», - отметил Иван Демидов, основатель группы компаний ISBC.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Группа компаний ISBC – ведущий российский провайдер RFID технологий, систем безопасного доступа и смарт-карт. В основанной в 2002 году компании, с R&D центром и производством в Зеленограде, работают более 200 человек. В 2020 году открыты представительства в Сингапуре и Германии. Миссия компании — разрабатывать и поставлять персонализированные носимые устройства, считыватели, гаджеты, метки и решения на базе RFID технологий.