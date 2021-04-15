Райффайзенбанк: популярность переводов через СБП выросла в 17 раз

Популярность переводов с помощью системы быстрых платежей (СБП) за последние 12 месяцев резко выросла, показало исследование Райффайзенбанка. Если в марте 2020 года только 2% от общего объема переводов клиентов приходилось на СБП, то к марту 2021 года эта доля выросла до 26%. Средний чек увеличился в 1,5 раза.

Объем переводов клиентов через СБП за год вырос более чем в 17 раз, выяснили аналитики Райффайзенбанка. Средний чек за год вырос в 1,5 раза и достиг 6,4 тыс. рублей, а доля СБП в общем объеме переводов клиентов за год увеличилась с 2% до 26%. А по количеству транзакций доля таких переводов увеличилась с 9% до 45%.

Источник: данные Райффайзенбанка

«Средний чек операции через СБП начал расти весной 2020 года, и это в разной степени было связано с двумя факторами. С 1 мая 2020 года комиссия за переводы в пределах 100 тыс. рублей в месяц стала нулевой. Кроме того, стали доступны переводы клиентам Сбербанка. Таким образом, популярность СБП резко выросла, и интерес останется высоким в ближайшее время. Переводы по номеру телефона в мобильном приложении банка решают множество задач, которые раньше клиенты проводили с помощью наличных или прибегая к другим сервисам», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Доля СБП в переводах растет, как по объему, так и по количеству транзакций. При этом доля других способов перевести деньги — например, со счета на счет или с помощью запроса денег — остается стабильной в течение всего года, что говорит о значительном росте спроса именно на операции через СБП.

Источник: данные Райффайзенбанка

Топ-5 регионов, где клиенты активнее всего используют СБП, составили Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Новосибирская область. Причем эти регионы стали лидерами как по объему, так и по количеству транзакций.