Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes

Американский деловой журнал Forbes вновь составил мировой рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов. Всего в рейтинге представлены банки из 28 стран мира, 15 из них — из России. Первое место среди российских финансовых организаций вновь получил Райффайзенбанк.

Исследование проводилось Forbes совместно с компанией Statista в 28 странах мира. Более 43 тысяч человек в ходе опроса поделились мнением относительно обслуживания в банках, клиентами которых они являются на данный момент, а также предыдущих опытов взаимодействия с другими банками. Оценки выставлялись по общему уровню удовлетворенности обслуживанием и готовности его рекомендовать, а также по пяти дополнительным параметрам: уровень доверия, условия обслуживания, клиентские сервисы, цифровые сервисы и финансовое консультирование.

В марте 2021 года Райффайзенбанк занял второе место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2021 от Forbes.