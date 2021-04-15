Цифровая трансформация закупок: новые точки роста сектора

В рамках первого заседания Дискуссионного клуба закупщиков, совместной экспертной площадки Сбер А (входит в экосистему Сбера) и рейтингового агентства RAEX («РАЭК-Аналитика») было представлено исследование «Цифровая трансформация корпоративных закупок: достижения, потенциал, проблемы». Более 100 топ-менеджеров, экспертов в сфере закупок собрались офлайн и онлайн, чтобы обсудить цифровую трансформацию закупочной деятельности крупных российских компаний.

Исследование базируется на анкетировании крупнейших российских компаний, анализирует сложившиеся практики и тренды. Также в исследование вошёл обзор, посвящённый образу будущего корпоративных закупок, основанный на экспертных интервью. Благодаря тому, что в исследовании приняло участие 64 компании, входящие в список крупнейших в стране, совокупная годовая выручка которых превысила 11 трлн руб., документ даёт представление о текущей ситуации, формулирует потребности, ставит задачи, которые участникам рынка предстоит решать уже в ближайшее время.

Большинство опрошенных компаний сдержанно оценивают уровень своей цифровой зрелости. 60% сообщили, что в области цифровизации и автоматизации закупок ими сделаны первые шаги либо уже определены задачи, сроки и ресурсы для цифровой трансформации. Однако цифровая трансформация большинства бизнес-процессов закупочной деятельности опрошенных компаний, с точки зрения приближения к заявленной цели и достигнутых качественных результатов, завершена наполовину. В среднем респонденты оценивают степень завершённости таких проектов на 60%, а их промежуточные качественные результаты — в 2,7 балла по 5-балльной шкале (где 1 балл — это нулевая стадия, а 5 баллов — наивысшая стадия цифровой трансформации процесса).

Наибольших успехов российские заказчики достигли в цифровой трансформации процессов проведения закупочной процедуры и выбора контрагентов. Близкой к завершению (более чем на 80%) цифровизацию этого процесса считает более 51% респондентов. 37% опрошенных считают, что текущие результаты цифровой трансформации закупочных процедур в их компаниях находятся на уровне «кардинальной трансформации» и «глубокой трансформации». Среди «аутсайдеров» цифровой трансформации — процессы, направленные на долгосрочный мониторинг контрагентов, а также вовлечение поставщиков в НИОКР или в развитие продуктовой линейки компании.

Электронно-торговая площадка Сбер А также проходит через цифровую трансформацию как своих процессов, так и принимает непосредственное участие в выведении на новый уровень закупок и электронных процедур своих клиентов, ведущих российских госкорпораций, компаний среднего и малого бизнеса.

Николай Андреев, генеральный директор Сбер А:

– Мы создали подразделение цифровой трансформации, что уже говорит о наших серьёзных намерениях в этом направлении. Ближайшие цели — сокращение длительности разработок, улучшение их качества, повышение уровня актуальности ИТ-сервисов. Также, безусловно, их интеграция с экосистемными сервисами Сбера. Дмитрий Миндич, программный директор, рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»):

– Российские компании достигли заметного прогресса в области цифровизации и автоматизации управления закупками. С точки зрения завершённости проектов цифровой трансформации отдельных бизнес-процессов закупочной деятельности, российские компании прошли примерно половину пути, несмотря на то что большинство опрошенных заказчиков сдержанно оценивают достигнутый ими уровень "цифровой зрелости".

Государственные и частные корпоративные заказчики решают разные проблемы в рамках цифровой трансформации своих закупок. Фокус цифровой трансформации компаний — субъектов регулирования № 223-ФЗ от 2011 года — на централизации и упрощении бизнес-процессов закупочной деятельности, а также на экономии временных ресурсов и повышении оперативности закупок. Ключевым приоритетом цифровой трансформации закупок частных компаний является повышение прозрачности наглядности и контролируемости соответствующих бизнес-процессов.

Роль закупщиков в подготовке и реализации проектов цифровой трансформации закупочной деятельности в российских компаниях велика. Свыше 60% опрошенных компаний оценивают её как определяющую. При этом влияние закупочного офиса на реализацию проектов цифровой трансформации закупок в частных компаниях в среднем выше, чем в компаниях-субъектах № 223-ФЗ от 2011 года, а в более крупных компаниях — выше, чем в менее крупных (по показателю объёма проводимых закупок).

Будущее корпоративных закупок связано с полной автоматизацией закупок стандартизированных товаров, повышением прозрачности цепочек создания стоимости на всех этапах, созданием единых инструментов оценки поставщиков, развитием предиктивной аналитики для планирования потребности. Это консенсусная оценка экспертов, принявших участие в подготовке форсайта «Цифровая трансформация и образ будущего корпоративных закупок».