Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша»

Он займет должность генерального директора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Илья Альтшулер будет развивать медийно-сервисную платформу «Афиша», используя синергетические возможности экосистемы Сбера.

ООО «Компания Афиша» наряду с другими активами Сбера в сфере рекламы и развлечений входит в Группу компаний под управлением Сберинтертеймента, дочерней структуры Сбера.

В течение последних семи лет Илья Альтшулер занимал руководящие должности в крупнейших компаниях на рынке сервисов по продаже билетов: в 2014‒2018 гг. возглавлял «Кассир.Ру» — билетного оператора событий федерального масштаба; с 2018 по март 2021 года руководил сервисом «Яндекс.Билеты».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Экосистема Сбера развивается высокими темпами. Наша цель — достигать лидерства в выбранных нами индустриях и предлагать первоклассные сервисы на все случаи жизни. Мы считаем, что сейчас один из лучших моментов для решительного выхода в этот сегмент рынка развлечений. Желаем Илье Альтшулеру и его команде успехов в выполнении амбициозной задачи.

Илья Альтшулер, генеральный директор ООО «Компания Афиша»:

– Я очень рад присоединиться к команде Сбера! Наши интересы сейчас лежат в области развития билетных сервисов, бронирования ресторанов и совершенствования медиаплатформы для продвижения этих услуг. Я считаю, что нет более подходящего ресурса, на базе которого можно реализовать все наши идеи, чем Afisha.ru. И для меня это большая честь — управлять компанией с такой богатой историей.

Варвара Мельникова, генеральный директор ООО «Компания Афиша, покинет компанию.

Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа Сбера/Генеральный директор Cберинтертеймент: – Мы хотим поблагодарить Варвару Мельникову за её вклад в развитие компании и бренда, которые для нескольких поколений пользователей были и продолжают быть символами качественных развлечений. Уверена, что профессионализм Ильи Альтшулера и уникальные возможности экосистемы Сбера обеспечат «Афише» большое будущее.

Сберинтертеймент координирует работу активов Сбера в следующих бизнес-направлениях:

· производство и дистрибуция видео-, кино- и анимационного контента —онлайн-кинотеатр Okko, киностудия «Союзмультфильм»;

· интернет-медиа — портал Rambler, Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», блог-платформа LiveJournal и ряд других медиаактивов, которые входят в холдинг Rambler&Co,

· музыка, радио и подкасты — мультиплатформенный стриминговый сервис СберЗвук;

· реклама — агентство полного цикла СберМаркетинг, медийный селлер «Индекс-20»;

· медийная платформа и сервис по продаже билетов - «Компания Афиша».