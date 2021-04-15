Появление новых крупных экосистем в России маловероятно - аналитики

Банки, IT-компании, телеком-операторы – основные игроки, которые создают в России экосистемы. В 2021 году крупнейшими экосистемами являлись Сбер, Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф и МТС, сообщают аналитики J’son and Partners Consulting.

Они подчеркивают, что сегодня рынок экосистемных подписок РФ переживает очередную трансформацию, при этом по их прогнозу рынок в России продолжит расти как в количестве подписчиков, так и в денежном выражении.

– В среднем 70,6% жителей российских городов с населением от 100.000 человек знает хотя бы об одной экосистеме. В России распределение по частоте использования сервисов таково: самые популярные – прослушивание музыки и просмотр видео, а каршеринг занимает последнюю строчку независимо от возраста и географии проживания. При этом для отдельных экосистем список наиболее используемых сервисов значимо отличается, - говорится в исследовании J’son and Partners Consulting.

По мнению экспертов, в обозримом будущем появление новых экосистем, сопоставимых по масштабу с существующими, маловероятно. Сбер, Яндекс, Mail.ru, Тинькофф, МТС продолжат конкурентную борьбу, запуская новые сервисы, устройства и подписки. Присутствие на рынке менее масштабных, нишевых или новых платформ будет поддерживать конкуренцию с экосистемами-лидерами.