Открыт интернет-магазин сувенирной продукции ИГУ

14 апреля в Иркутском государственном университете начал работу официальный интернет-магазин сувенирной продукции. Футболки и свитшоты с логотипом первого университета Восточной Сибири, чехлы для смартфонов, городские рюкзаки и многое другое теперь могут приобрести все, кто хочет, чтобы частичка родного вуза всегда была с собой.

– Приобретение сувенирной или, по-другому, корпоративной атрибутики Иркутского государственного университета – это визуализация сопричастности с вузом, к тем изменениям и событиям, которые происходят в университете. Безусловно, это и желание сохранить воспоминания о студенческих годах, – отмечает Людмила Хобта, начальник управления информационной политики ИГУ. – Мы не планируем останавливаться только на сувенирной продукции – уже сейчас у нас представлена первая книга нового издательского проекта научно-исследовательской части вуза «Научно-популярная библиотека ИГУ». Будет и другая печатная продукция, в том числе научного характера, авторства ученых и преподавателей Иркутского государственного университета.

Сейчас оплатить заказ можно банковской картой прямо на сайте и забрать свои покупки в тот же день — в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, кабинет 303 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00). В ближайшее время планируется проработать вопрос доставки до покупателя.