Чаще всего подработкой занимаются преподаватели, маркетологи и сотрудники сферы развлечений

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Иркутской области, и выяснила, как часто они занимаются подработкой, что их заставляет искать дополнительную работу, какие вакансии востребованы для подработки и какой дополнительный доход получают соискатели.

В настоящий момент подработка есть только у 13% опрошенных жителей региона, среди которых почти треть составляют представители профобласти «Наука и образование» (почти каждый третий), также часто подрабатывают работники из сферы искусства, развлечения, масс-медиа, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика, управление персоналом, тренинги.

Почти половина (47%) опрошенных заявили, что имели опыт подработки раньше, помимо постоянной работы. При этом, основная часть (76%) респондентов ограничивается только желанием подрабатывать. В меньшинстве оказались те, кто никогда не подрабатывал и не хотел бы этим заниматься (9%).

В основном, подработку ищут для дополнительного заработка (88%). Чуть больше трети считают, что подработка также помогает развивать свои навыки (37%), 17% таким образом с пользой проводит время, а 12% делает это для души.

Подрабатывая, треть респондентов смогли увеличили свой доход до 30%, еще стольким же респондентам удалось повысить свое материальное состояние на 50%. Почти половина опрошенных соискателей, которые хотели бы подрабатывать, рассчитывают увеличить свой доход именно на такую величину - от 30 до 50%.

Почти половина (46%) подрабатывающих соискателей заявила, что их начальство не знает об их дополнительной работе. Треть (33%) работодателей, которые знают о второй работе сотрудника, относится к этому положительно. При этом, большая часть жителей Иркутской области (57%) готовы отказаться от подработки и сосредоточиться на своей основной деятельности. если им поднимут заработную плату.