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На четыре дня закроют движение автотранспорта по улице Омулевского в Иркутске

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 1 по улице Омулевского с 08:00 19 апреля до 20:00 23 апреля 2021 года будет закрыто движение для автотранспорта, въезд будет осуществляется с улицы Трилиссера.

Пресс-служба Байкальской энергетической компании уточняет, что место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Комплексное благоустройство территории будет восстановлено до 15 июня 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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