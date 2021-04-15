На четыре дня закроют движение автотранспорта по улице Омулевского в Иркутске

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 1 по улице Омулевского с 08:00 19 апреля до 20:00 23 апреля 2021 года будет закрыто движение для автотранспорта, въезд будет осуществляется с улицы Трилиссера.

Пресс-служба Байкальской энергетической компании уточняет, что место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Комплексное благоустройство территории будет восстановлено до 15 июня 2021 года.