Оборот розничной торговли в Приангарье по итогам 2020 сократился на 2%

Подведены итоги розничной торговли: за 2020 год жителям Иркутской области продано товаров на 393 млрд. рублей, это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Самыми пострадавшими в ситуации с коронавирусом оказались индивидуальные предприниматели, их продажи сократились на 23%, сообщает Иркутскстат.

Около половины всех продаж (49%) приходилось на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия, их объем увеличился за год на 0,1%, а доля в общем объеме возросла на 1,6 процентных пункта. Продажа непродовольственных товаров сократилась за год более существенно – на 3,8.

Половину товаров (50%) реализовали крупные и средние организации, повысив оборот по сравнению с 2019 годом на 9,5%. Малые предприятия достигли роста на 1,6%, обеспечив более четверти (27%) областного обороте розничной торговли.

Самыми пострадавшими в ситуации с коронавирусом оказались индивидуальные предприниматели: за год их продажи упали на 23,4%, а доля на рынке товаров сократилась с 26% до 20%. При этом розничные торговые сети увеличили оборот на 5% и продали почти треть (31%) всех товаров, реализованных населению.

Продажа товаров на рынках и ярмарках снизилась на 13,1%, оставаясь самым малозначительным форматом торговли (4% общего объема).

В среднем за год каждому жителю области продано товаров на 164,9 тыс. рублей, в среднем 13,7 тыс. руб. в месяц.