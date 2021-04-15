Житель Ангарска спас на пожаре 4-летнего ребёнка

Накануне вечером, в 19:00, на телефон спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома в 94 квартале города Ангарска Иркутской области. По указанному адресу были направлены два пожарных расчёта и автолестница из ближайшей пожарно-спасательной части.

До прибытия пожарных подразделений возгорание было потушено подручными средствами ангарчанином Дмитрием Поповым, который, как выяснилось, спас из задымленной квартиры ребёнка. В квартире горел подоконник и лежащие на нём вещи на площади 0,5 квадратного метра.

«Я приехал в гости к маме, которая живёт в соседней квартире на первом этаже. Зашёл в подъезд и почувствовал запах дыма. Когда понял, что его источник – первая квартира, постучал в дверь. Мне ответил маленький ребёнок, – рассказывает Дмитрий. – Из-за двери мальчик сказал только одно слово: «пожар». Тогда я сразу понял, что происходит – ребёнок был заперт в квартире. Я выбил деревянную дверь и забежал внутрь. Из кухни валил густой дым, а ребёнок был в комнате. Схватил его и отнёс в квартиру к своей маме, потом вернулся в кухню, где на подоконнике горела книга. Штора на окне уже оплавилась и лежала на полу. Затушил огонь и открыл окна, чтобы проветрить квартиру».

Позже выяснилось, что мать ребёнка отлучилась в аптеку. Мальчик же, оставленный дома один, решил поиграть зажигалкой и поджег из любопытства лежащую на подоконнике книгу. За спасение мальчика на пожаре Дмитрий Попов будет представлен к награде.