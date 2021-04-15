4 города Иркутской области примут участие в «Зеленом марафоне-2021» Сбера

В Иркутской области стартовала подготовка к ежегодной спортивной акции Сбербанка - «Зеленый марафон». В этом году в список городов участников мероприятия вошли четыре территории Приангарья – гг. Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Тулун.

История «Зеленого марафона» в Сбербанке началась в 2012 году. Каждый год акция, в которой принимают участие не только работники банка, но и спортсмены- профессионалы, любители бега, сторонники здорового образа жизни- становится призывом общественного внимания к актуальной проблеме или задаче. Марафон 2021 года Сбер посвящен экологической теме, девизом спортивно-социальной акции, которая состоится 5 июня, стал призыв: «Каждый шаг- это след. Какой след оставишь ты?». Цель проекта «Зелёный Марафон», который реализуют Сбер и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон Сбера – это выражение позиции к актуальным событиям и явлениям. И правильное отношение к окружающей нас природе - это не дань моде, это реальность, над которой всем вместе необходимо кропотливо трудиться. Люди живут, подчас не задумываясь и не замечая, какие масштабы имеет их потребление. Между тем, человек питается, ездит на авто, создает мусор, выдыхает углекислый газ. Ученые уже подсчитали, что негативный эко-след - последствия от результатов жизнедеятельности человека, уже в 1,6 раз превышает возможности планеты. Мы в Сбербанке уже начали внедрять проекты и технологии по ресурсосбережению, призываем и других последовать нашему примеру и марафон является частью такого призыва. Города - участники в Иркутской области в акцию приглашены не случайно- и в Иркутске, и в Братске, в Усолье, в Тулуне вопрос эко-следа от деятельности человека стоит остро. Пора расширять горизонт работы с этой проблемой».

Мероприятиями «Зеленого марафона-2021» станет спортивный забег на 6 дистанций (детский забег;4,2 км;10 км; полумарафон; марафон; скандинавская ходьба) и акции по посадке деревьев, которые пройдут во всех городах- участниках забега. Вместе с жителями регионов РФ , партнерами и клиентами банка Сбер запланировал высадить 180 000 деревьев.

Социально - спортивная акция Сбера приурочена к 180-летию банка, которое будет отмечаться в ноябре 2021 года, поэтому цифра 180 звучит во всех мероприятиях «Зеленого марафона»: 180 городов примут участие в соревнованиях, 180 000 деревьев пополнят площадки 180 парков России. Акцию по озеленению территорий Сбер проводит совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Движением «ЭКА».

Отличительной особенностью марафона в этом году станет и 2 формата проведения забега – участники из 60 городов «Зеленый марафон» пробегут в реальном режиме, на спортивных площадках и трассах, другие 120 городов ( в том числе г. Тулун и г. Усолье-Сибирское) сделают это в режиме онлайн - с помощью мобильного приложения «Зеленый марафон». Сбер специально разработал его к запланированной акции, платформа станет удобным инструментом и для дальнейшего применения спортсменами и любителями ЗОЖ. Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner , а также в App Store и Google Play.

Участниками «Зеленого марафона» могут стать все желающие. Полный список городов и условия участия размещены на сайте https://greenmarathon.ru