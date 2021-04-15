ПФР: Как направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии

В связи с поступающими обращениями граждан, Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области разъясняет, что с 19 декабря 2020 года в законодательство о материнском (семейном) капитале внесены изменения в отношении сроков, в течение которых женщины, отказавшиеся от использования средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, вправе обратиться с заявлением о распоряжении средствами по другим направлениям.

ПФР обращает внимание, что данная информация касается только тех женщин, которые подали в органы ПФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала на формирование накопительной части пенсии. Отказаться от использования средств по указанному направлению можно вплоть до дня назначения накопительной пенсии – для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда РФ с соответствующим заявлением. После этого, женщина имеет право в течение шести месяцев с момента поступления возвращенных средств на счет ПФР обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала по другим направлениям, к примеру – на улучшение жилищных условий, либо образование детей.

Важно отметить, что указанный срок может быть продлен еще на шесть месяцев в случае обращения владельца сертификата с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Это заявление можно подать только один раз до истечения шестимесячного срока.

В том случае, если женщина, отказавшаяся от использования средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, в указанные сроки не обратилась с заявлением о распоряжении, средства материнского капитала считаются направленными на финансирование накопительной пенсии и возвращаются в тот пенсионный фонд, в котором средства пенсионных накоплений формируются в пользу женщины.