Мэрия Иркутска обучит будущих педагогов за свой счет

Выпускники иркутских школ смогут получить педагогическое образование на особых условиях, сообщает пресс-служба мэрии.

– Департамент образования администрации города Иркутска планирует проведение муниципального конкурса на право заключения договора на целевое обучение в педагогическом институте ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и ГБПОУ «Иркутский региональный колледж педагогического образования» в срок до 1 июня 2021 года, – говорится в официальном сообщении.

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска проводится внутришкольный отбор среди желающих получить образование в рамках целевого обучения. Для этого необходимо предоставить документы в департамент образования администрации города Иркутска в срок до 1 мая 2021 года.