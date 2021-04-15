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Екатерина Сливина: «Чартеров на Байкал этим летом не будет»

Иркутская область не будет этим летом принимать чартеры на Байкал. Туристов повезут только обычными пассажирскими рейсами.Об этом сообщает «Телеинформ» со ссылкой на руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерину Сливину.

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По словам руководителя агентства, достигнута договоренность с двумя крупными агрегаторами – TUI и «Пегас» – что они организуют туры на Байкал обычными пассажирскими рейсами. Компании будут продавать туры с предложением одного из двух специально разработанных для возможных чартерных путешественников маршрутов – на Малое море и Ольхон, либо в Южное Прибайкалье. При этом путешественники смогут выбрать опционально дополнительные экскурсии или маршруты, разработанные местными операторами – их предложат около 20.

Помимо этого, планируется увеличить роль Иркутска как объекта туристического показа и задержать здесь гостей на более долгий срок. Сейчас в областном центре разработано девять новых турмаршрутов.

Напомним, что этой зимой был дан старт зимним чартерам на Байкал. Рейсы были организованы из Екатеринбурга и Москвы в Улан-Удэ. Иркутская область в программу субсидированных перевозок не вошла. Эксперты туротрасли давали разные оценки влияния чартерных рейсов на развитие туризма на Байкале и в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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