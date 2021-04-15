Правительство Приангарья заключило договор с «Газпром трансгазом»

Соглашение предполагает подготовку кадров для развития экономики региона, сообщают в пресс-службе правительства.

Напомним, что данный аспект взаимодействия между регионом и Газпромом губернатор Приангарья Игорь Кобзев озвучил во время своего послания Законодательному собранию Иркутской области. Он подчеркнул важность прохождения студентами производственной практики на объектах компании с последующим трудоустройством.

В документе отражены основные направления работы, позволяющие использовать потенциал учебных заведений области как для повышения квалификации существующего персонала, так и для комплектования коллектива компании новыми кадрами. Подписанное сегодня Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.