РУСАЛ подарил детскому саду №97 в Братске чудо-песочницу

Теперь ребята могут создавать маленькие миры своими руками, сообщают в пресс-службе компании.

Долина бабочек, ледниковый период, сафари, циклопы. Выглядит все очень реалистично. Занятия по окружающему миру для подготовишек 97 детского сада стали настоящим праздником.

– Нравится, что можно менять картинки, можно менять свойства, можно менять воображение. Здесь очень интересно, – делится Ваня, воспитанник ДС №97.

Функционал интерактивных песочниц позволяет детям в эффекте полного погружения наблюдать природные процессы, например, смену времен года. Или видеть отличие горного ландшафта от равнины. В базовом меню песочницы 16 программ. В ближайшее время функционал расширят ещё на 10 позиций.

– Интерактивная песочница значительно повышает как творческую, так и познавательную мотивацию детей. А также способствует их гармоничному развитию, – поясняет педагог-тьютор Полина Тюрина.

Чудо-прибор поражает воображение. Неудивительно, что свои восторги дети приносят домой и щедро делятся ими с родителями.

– Моему сыну очень нравится то, как теперь проходят занятия. Он постоянно спрашивает, будет ли сегодня песочница, сходит ли туда поиграть. Эмоции через край, впечатления такие хорошие! – делится Наталья Мурзина, мама воспитанника.

Инновационная песочница – давняя мечта педагогов 97 детского сада. Ведь в своей работе они стремятся использовать самые передовые разработки и технологии. Поскольку стоимость прибора оказалась довольна высока, решили искать спонсора. И нашли, при помощи депутата городской думы Натальи Скачковой. 345 тысяч рублей выделила компания РУСАЛ.

– Песочница уже поставлена, работает, дети её благополучно осваивают. Я очень рада тому, что у наших детей есть перспективы в развитии, получении дополнительного образования, в том числе и при помощи таких инновационных пособий. А, учитывая то, что у детского сада недавно был юбилей, получился такой замечательный подарок от компании РУСАЛ, – комментирует Наталья Скачкова, депутат Думы Братска.

Подарок к 45-летию дошкольного учреждения действительно замечательный и очень полезный. Добавим, что пока такое оборудование есть лишь в двух детских садах Братска из 60-ти.