Самые вредные коллеги – бухгалтеры и юристы

36% россиян сообщили, что легко общаются на работе с представителями самых разных профессий – от курьеров до IT-специалистов.

Сложнее всего общаться на работе с бухгалтерами и юристами, считают россияне. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По словам 7% опрошенных, сложнее всего им дается общение с бухгалтерами. В том, что им непросто взаимодействовать с юристами, признались 4% россиян. По 3% опрошенных сообщили, что не находят общего языка с менеджерами по продажам, IT-специалистами, а также с представителями собственной профессии – непосредственными коллегами. В наличии трудностей во взаимодействии с менеджерами по персоналу и рабочими признались по 2% респондентов. По 1% сообщили, что испытывают проблемы в общении с экономистами, инженерами, сотрудниками службы безопасности, менеджерами банков, водителями, продавцами и секретарями. Еще 1% россиян сложно общаться на работе практически со всеми.

В трудностях коммуникации с представителями большинства названных профессий мужчины признаются чаще женщин. Женщинам сложнее дается общение лишь с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями, а 42% женщин не испытывают никаких сложностей в коммуникации, среди мужчин таковых лишь 29%.

По мнению 7% опрошенных, сложности в общении не зависят от профессии: гораздо большее значение имеют особенности характера, темперамента и черты личности собеседника.